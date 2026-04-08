かまいたち・山内健司と麒麟・川島明がＭＣを務める日本テレビ系「川島・山内のマンガ沼」が６日放送された。胸キュンのマンガを紹介するこの日の企画にちなんで、２人は若かりし頃のモテ恋愛エピソードを披露した。

山内は「高校の時、剣道部で。１個下のマネージャが『山内さん、めっちゃカッコいい』と言ってきて。カワイイ子やったけど、最初に『ええって』みたいな態度をとったんですよ」と回想。「『好きです。付き合ってほしいです』みたいに言われて。嬉しいし、付き合いたかったけど、最初に『ええって』というリアクションで入ったから、『付き合おう』と言ってひかれたらアカンという状況に自分から入った」と寄せられた恋心を、受け止めなかった思い出を振り返った。

芸人としてブレークしてからの後日談もあり、テレビ番組の企画で、その後輩女性を探してもらったという。「探し出してくれて、お手紙をもらって。『まったくそんな事を言ったつもりはありません』って」と、トホホなオチがついたことも打ち明けた。

驚きの展開にも川島は、「そこそこの付き合いやから分かるけど、コイツやで、ヤバイの。多分『先輩、おはようございます』しか言われてへんと思う」と山内のうぬぼれを疑っていた。