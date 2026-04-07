4月20日よりフジテレビ（関東ローカル）にて放送、FODではノーカット版が見放題独占配信されるドラマ『share』のヒット祈願イベントが、4月7日に東京・赤城神社にて行われた。イベントには主演の秋田汐梨と池田匡志をはじめ、寺本莉緒、草川直弥、藤本洸大、雛形あきこが登壇し、作品の成功を祈願した。

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原作は、自分の居場所がわからなくなった女子高校生がゲイの青年に恋をし、想いが通じ合うことの難しさと成長を描いた、三つ葉優雨による同名コミック。秋田が演じるのは、悩み苦しみながらも成長していく女子高生・日下はる。池田は、孤独を抱えつつも自然体で優しいゲイの青年・藤原理央を演じる。

本イベントは神殿にて執り行われ、開式、修祓、献饌、祝詞奏上、玉串奉奠、退下といった一連の儀式を通して、ドラマのヒット祈願が厳かに行われた。

役作りや撮影中の思い出について聞かれると、秋田は「外見的なところで言うと、髪を30cmほど切りました。人生でボブヘアが最短だったのですが、最初に切ってから監督にお会いしたら『もっといってください』と言われて、かなり短くなりました」と明かした。

池田は「理央は柔らかくて自然体な軽さと優しさがあり、その独特の雰囲気が魅力的」とした上で、「自分は声も性格も男っぽくて強さが出てしまうので、監督とテンション感やトーン、仕草を細かくすり合わせながら作っていきました」と説明。また、「現場でも理央の雰囲気でいると、秋田さんに『何考えてるかわかんないです』と言われて（笑）。そこから少しずつ自分に戻すようにしていました」と語った。

人気ホステス・塚地寧々を演じる寺本は、「年上のお姉さん的な役で、インパクトを残せたらと思い、本読みの段階で少しやりすぎて『もう少し抑えてもいいよ』と言われるほどでした」と明かし、「はっちゃける役が好きなので、すんなり入れました」と振り返った。さらに「本名が莉緒なので、現場で『リオ！』と呼ばれるとどっちか分からなくなることもありました」と明かした。

脚本家を目指す大学生・福田徹役を演じる草川は、「福田はメンバーの中でバランスを取るタイプなので、落ち着きつつも独特の雰囲気を意識しました」と語り、「メガネの扱いも監督と相談して両手で上げる仕草にしたり、撮影を重ねる中でキャラクターが深まっていった」とコメントを寄せた。

はるの幼なじみ・坂谷和哉を演じた藤本は、「和哉は大人なメンバーの中でも少年らしい。エネルギッシュに演じることでキャラクターが際立つと思い、大きな声で演じていました」と説明。一方で、「前の役が内気だったこともあり最初は掴めず、秋田さんに初めて会った時に、急に『ありがとうございます』と言ってしまいました」と珍エピソードを披露。

はるの母親役の雛形は、「短い出演時間の中でも、はるへの愛情や理解者であることが伝わればと思って演じました」と語り、「シェアハウスのシーンにいなかったので、美味しいご飯はちょっと分からないんですけど（笑）」と語った。

■秋田汐梨「どこでも寝ちゃう」 現場での素顔を披露 また、第1話を観た感想について聞かれると、池田は「優しさと切なさが同時に流れている1話」と表現。「家族やシェアハウスメンバーとの関係性が描かれる一方で、理央とはるの関係の切なさもあって、そのバランスがすごく心地いい」と語り、「2人がどうなっていくのか自然と気になっていく、物語の世界に入り込める1話だと思いました」と手応えを明かした。

なお、第1話に登場していない藤本は視聴者目線で鑑賞したといい、「池田さんの顔の造形美に圧倒されました。撮影で初めてお会いした時から思っていたんですけど、本当に綺麗で」と絶賛。これに池田が「めっちゃ嬉しいじゃないですか。え、何欲しい？」と返し、会場の笑いを誘った。

イベント終盤、“みんなにシェアしておきたいこと”を問われると、秋田は「もう知ってると思うんですけど、どこでも寝ちゃうので許してほしいです」と告白。「シェアハウスでの撮影だったので、自分が出ていないシーンの時に理央の部屋やいろんな部屋をお借りして寝ていて。みんな優しく見守ってくれていたんですけど、いつか怒られるかもしれないので、これからも見守ってくれたら嬉しいです（笑）」と現場での一面を明かした。

また草川は「服のリメイクが趣味です」と語り、「興味があればぜひ声をかけてください。これまで共演した方にも作る約束をしていて、今も制作中のものがあります」とアピール。さらに池田も「第一印象でクールに見られがちなんですけど、実際は結構抜けているので、変なことをしても引かないでください」と呼びかけ、和やかなクロストークが繰り広げられた。

最後に池田は「魅力的なキャラクターたちに囲まれたシェアハウスを覗き見しているような感覚で楽しめるドラマ」と作品を表現し、「いろんな愛の形がある中で、はると理央だけの愛の形を見せてくれると思うので、ぜひ期待して観ていただけたら嬉しいです！」とメッセージを送った。（文＝佐藤アーシャマリア）