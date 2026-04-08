「お悩み相談スペシャル第4弾」

◆テーマ【お悩み相談スペシャル第4弾】

放送100回目！

番組に寄せられたお悩みに、出演者全員で回答する「お悩み相談」第4弾。

新生活シーズンで環境の変化も多く、悩みが増えやすいこの時期。

恋愛・お金・人間関係など、視聴者から寄せられたリアルなお悩みにDEEPに向き合います！

▼「俺ってまだ若い子と付き合える？」と聞いてくるおじさんへの対処法

▼他人の幸せを素直に喜べない…そのモヤモヤどうする？

▼2人の関係を確認したり将来の話をしたりすると距離をおかれる…彼とは関係を続けるべき？

▼貯金か思い出か…若いうちのお金の使い方に正解はある？

▼INI後藤威尊の素朴な悩みにスタジオ困惑？！

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

若槻千夏

ゲスト

後藤威尊（INI）／

青山テルマ・小田切ヒロ・小島慶子・高橋成美 ※５０音順