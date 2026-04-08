4月14日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 『お悩み相談スペシャル第4弾』
「お悩み相談スペシャル第4弾」
◆テーマ【お悩み相談スペシャル第4弾】
放送100回目！
番組に寄せられたお悩みに、出演者全員で回答する「お悩み相談」第4弾。
新生活シーズンで環境の変化も多く、悩みが増えやすいこの時期。
恋愛・お金・人間関係など、視聴者から寄せられたリアルなお悩みにDEEPに向き合います！
▼「俺ってまだ若い子と付き合える？」と聞いてくるおじさんへの対処法
▼他人の幸せを素直に喜べない…そのモヤモヤどうする？
▼2人の関係を確認したり将来の話をしたりすると距離をおかれる…彼とは関係を続けるべき？
▼貯金か思い出か…若いうちのお金の使い方に正解はある？
▼INI後藤威尊の素朴な悩みにスタジオ困惑？！
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
若槻千夏
ゲスト
後藤威尊（INI）／
青山テルマ・小田切ヒロ・小島慶子・高橋成美 ※５０音順