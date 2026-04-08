cinema staff 三島想平、5年半ぶり新曲「el animador(Single ver.)」配信スタート
cinema staffの三島想平が、約5年半ぶりとなる新曲「el animador(Single ver.)」の配信を開始した。
前作となる『plan B』から約5年半ぶりとなる今作は、作詞が三島想平、作曲は三島想平と小林樹音(JitteryJackal)の共作、トラックは小林樹音(JitteryJackal)という布陣の快作となっている。
HIP HOPとロックの融合のようなハイパーでオルタナティブなロックナンバー。プロデューサー、エンターテイナー、コーディネイター、オーガナイザーである自分自身をシニカルに表現した歌詞を、ロック、ポップス、ヒップホップ、EDM、グライム、ダブステップ、パンク、フュージョン、ビバップ、ボサノバ、オールドスクールからインターネットまでを混ぜ込んだトラックに乗せて放つ。
cinema staffの最新アルバム『PLASTIC YOUTH』に収録の「BRIGHTER feat. 水槽」を彷彿とさせる前衛的な世界観を堪能してほしい。楽曲タイトルのSingle ver.という言葉が今後のリリースも予告しているよう。
週末4月11日と12日には、cinema staffの地元・岐阜で開催される主催フェス＜cinema staff presents OOPARTS 2026＞が開催される。チケットは両日共にSOLD OUT。三島想平も4月12日にソロで登場する。
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JitteryJackalの協力の元に、(株)エルアニマドールの社歌が出来た。
2026年、相も変わらず俺は本気だ。弊社の今後を見逃すな。
（cinema staff 三島想平）
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配信シングル「el animador(Single ver.)」
2026年4月8日(水)配信
https://lnk.to/elanimadorSGver
＜cinema staff presents OOPARTS 2026＞
4月11日(土)、12日(日)岐阜市文化センター
OPEN 10:30 / START 12:00
出演者：
11日(土)
BUNKA ARENA：cinema staff / a flood of circle / Nothing’s Carved In Stone / österreich / LITE / 9mm Parabellum Bullet / ストレイテナー / アルカラ / w.o.d. / SAKANAMON
KOGANE STAGE：ONIGAWARA / 飯田瑞規 / さとりモンスター / Etranger / 猫の眼に宇宙 / 雨模様のソラリス / きのホ。 / グデイ / ROY Limited GIRLFRIEND / M.Y.A（my young animal）
12日(日)
BUNKA ARENA：cinema staff / the cabs / キタニタツヤ / The Novembers / ART-SCHOOL / LOSTAGE / ヒトリエ / Algernon Cadwallade / ひとひら
KOGANE STAGE：ONIGAWARA / 三島想平 / さとりモンスター / Etranger / 猫の眼に宇宙 / 雨模様のソラリス / きのホ。 / グデイ / ROY Limited GIRLFRIEND / Nekomachi
チケット：SOLD OUT
公式WEBサイト：https://ooparts.gifu.jp
＜cinema staff presents “two strike to(2) night〜バトル・オブ・リキッドルーム’2024〜”＞
2026年5月17日(日) DAY1 ONEMAN
2026年7月18日(土) DAY2 GUEST:TBA
2026年9月6日(日) DAY3 GUEST:TBA
2026年11月1日(日) DAY4 GUEST:TBA
申込URL: https://w.pia.jp/t/battleofliquid/
各公演 先行特典:ライブフォト ステッカー
全公演コンプリート特典: Takeshi Yao 、花房真也 監修 Photo Book
＜All Our Tomorrows - Curated by cinema staff＞
日程：2026年6月28日(日) OPEN 11:00 / START 12:00
会場：Spotify O-EAST / duo MUSIC EXCHANGE
〔オフィシャル2次先行〕
https://w.pia.jp/t/all-our-tomorrows/
受付期間：4月4日(土) 20:00〜4月12日(日) 23:59
〔第一弾出演者〕
the cabs / cinema staff / 9mm Parabellum Bullet / mudy on the 昨晩 / SuiseiNoboAz / MASS OF THE FERMENTING DREGS / yubiori / ひとひら / ANORAK! / Texas 3000 / ルサンチマン and more…
◆三島想平 オフィシャルInstagram