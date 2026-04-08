ごはんおかわり無料を開始！ レストランひまわり イーストモール店「ごはん処 ひまわり」

記事ポイント レストランひまわり イーストモール店で2026年3月25日からごはんおかわり無料サービスを開始セルフ式の「ごはん処 ひまわり」で好きな量を自分のタイミングで楽しめる新スタイル牛カルビ定食1,210円やメンチカツ定食1個1,078円、2個1,518円と一緒にだし茶漬けも満喫 レストランひまわり イーストモール店で2026年3月25日からごはんおかわり無料サービスを開始セルフ式の「ごはん処 ひまわり」で好きな量を自分のタイミングで楽しめる新スタイル牛カルビ定食1,210円やメンチカツ定食1個1,078円、2個1,518円と一緒にだし茶漬けも満喫

レストランひまわり イーストモール店では、2026年3月25日から定食と単品ライスを注文した方に向けて、ごはんのおかわり無料サービスを開始しています。

店員を待たずに好きな量を自分でよそえるセルフ式が特長で、食事の満足感を高める新しいサービスとして注目を集めます。

レストランひまわり イーストモール店「ごはん処 ひまわり」

サービス開始日: 2026年3月25日対象: 定食・単品ライスを注文した方ごはんおかわり: 0円提供内容: セルフでごはんをおかわり可能、だし茶漬けも用意

今回のサービスは、物価高の中でも満足度と利便性を高める取り組みとして導入されています。

店内には「ごはん処 ひまわり」が設けられ、自分のタイミングで好みの量をよそえる点が魅力です。

ひまわり特製のだし汁も用意されており、食事の締めにだし茶漬けを楽しめる構成になっています。

1984年創業のレストランひまわりは、定食、丼物、そば、ラーメンなど幅広いメニューをそろえるファミリーレストランです。

牛カルビ定食

メニュー名: 牛カルビ定食内容: 十勝産豊西牛のバラカルビを使った焼肉定食価格: 1,210円(税込み)

メンチカツ定食

メニュー名: メンチカツ定食内容: 十勝産黒毛和牛と帯広産豚肉を使った特製メンチカツ価格: 1個1,078円(税込み)、2個1,518円(税込み)

セルフ式のおかわり無料サービスによって、食べる量を自分で調整しやすくなっています。

定食メニューとだし茶漬けまで楽しめるため、満足感のある食事時間を過ごせる内容です。

幅広いメニューをそろえるレストランひまわりの魅力を、より気軽に味わえる新サービスとなっています。

レストランひまわり イーストモール店のごはんおかわり無料サービスの紹介でした。

よくある質問

Q. ごはんおかわり無料サービスはいつから始まっていますか？

A. レストランひまわり イーストモール店では、2026年3月25日からごはんおかわり無料サービスを開始しています。

Q. ごはんおかわり無料サービスの対象は何ですか？

A. 定食または単品ライスを注文した方が対象です。

Q. セルフごはんコーナーでは何が楽しめますか？

A. 自分のタイミングで好きな量のごはんをおかわりでき、ひまわり特製のだし汁でだし茶漬けも楽しめます。

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