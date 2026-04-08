【1/72 ML9EX-3 陸上自衛隊 87式自走高射機関砲(2両入り) 特別仕様(エッチングパーツ付き)】 4月8日 出荷開始 価格：4,400円

フジミ模型は、プラモデル「1/72 ML9EX-3 陸上自衛隊 87式自走高射機関砲(2両入り) 特別仕様(エッチングパーツ付き)」の出荷を4月8日に開始する。価格は4,400円。

本製品は、「87式自走高射機関砲(2両入り)」に、エッチングパーツを付属した特別仕様。砲塔はスライド金型を用いた一体成形となっており、部品点数は109点で最小限にまとめつつ、再現性を重視すべき部分は別体パーツとしている。

車体の上側面および底面には実物にある溶接痕や滑り止め部分を的確に表現。35mm砲身のテーパー角、最大豊隆部分の位置といった特徴を、微細ながらもプラスチックパーツで再現している。

付属するグレードアップ用のエッチングパーツは2両分。パーツにはグリルメッシュ、後部バスケット、マッドガード、熱交換ベンチレーター、前照灯ガードなどが収録されている。

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