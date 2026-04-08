ラクティブエア「EC-AR8」（ホワイト）

Amazonにて、シャープのコードレススティッククリーナー「ラクティブエア」がセール価格で販売されている。期間は4月21日23時59分まで。

期間中、「ラクティブエア」の軽量タイプ「EC-AR8」（ホワイト）とハイパワータイプの「EC-HR8」（ブラック）がお買い得になっている。どちらも、ヘッドの端までブラシがある構造により、壁や家具のキワなどに沿って動かすだけで、回転ブラシでかき取りながらごみを吸い取る。また、吸込口を簡単にに着脱できる「スグトルブラシ」や「ハンディノズル」などのアタッチメントが付属。パイプが付いたままのヘッドも自立するため、床掃除からすき間掃除やハンディ掃除への切り替えがスムーズに行なえる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ラクティブエア「EC-AR8」（ホワイト）

1.2kgの軽量ボディに加え、重心バランスがよく軸がブレにくい本体と小回りがきく吸込口で快適に掃除ができる。

ラクティブエア「EC-HR8」（ブラック）

軽量高効率モーターと高電圧25.2Vバッテリーを搭載しており、コードレスでも強力なパワーを実現する。パワフルスリムヘッドは、ブラシ上部に壁を立て、さらに6本の毛ブラシ全てを高密度化し、風の分散を抑えることでゴミを吸い込むために有効なブラシ下部へ風の流れを集約。これにより吸じん力がアップしている。