【Amazon：Logicool G ゲーミングデバイス】 セール期間：4月8日～4月19日23時59分

【Amazon.co.jp限定】Logicool G ラピッドトリガー「G515 RAPID TKL」ゲーミングキーボード + マウスパッド「G240」

Amazonにて「Logicool G」のゲーミングデバイス各種が特別価格で販売されている。期間は4月19日23時59分まで。

対象商品には、高速の8KHzポーリングレートに対応した軽量ゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2c」やラピッドトリガー搭載薄型ゲーミングキーボード「G515 RAPID TKL」、高音質のゲーミングワイヤレスヘッドセット「PRO X 2 LIGHTSPEED」など、ゲーミングデバイス各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】Logicool G「PRO X SUPERLIGHT 2c」ワイヤレス ゲーミングマウス + マウスパッド「G240」

「PRO X SUPERLIGHT 2c」は、最高峰モデル「PRO X SUPERLIGHT 2」の優れた性能を継承し、より軽量・コンパクトな設計を実現したゲーミングマウス。わずか51gの重量でロジクールG史上最軽量を更新している。左右対称シェイプはそのままに、小さめマウスを好むプレーヤーでも最高の操作感とパフォーマンスを体感できる。

ロジクールG独自のHERO2センサー搭載、高速の8KHzポーリングレートにも対応している。最大32K DPIと888 IPSでサブミクロンレベルのトラッキング精度を実現。より細かいニーズに合わせた設定が可能となっている。

「G240」は、クロス表面付きゲーミングマウスパッド。低DPIゲーミングに共通する敏速または突然の動きを開始または停止するときに、マウスフィートに適切な量の抵抗感を与える。滑り止め付きゴム製ベースは、バンチングや滑りを防ぐ。また表面質感は、ロジクールGマウスとのゲーミングパフォーマンス向けに最適化されている。

【Amazon.co.jp限定】Logicool G「PRO X 2 LIGHTSPEED」ワイヤレス ゲーミングヘッドセット + マウスパッド「G240」

ロジクールG初の「PRO-Gグラフェンドライバー」搭載、異次元の高音質のゲーミングワイヤレスヘッドセット。クールでスタイリッシュなデザインはそのままに、バッテリー持続時間や軽量化を大幅アップグレードしている。世界のプロゲーマーも認める低遅延「LIGHTSPEED」ワイヤレス接続を搭載。爆発音の中に隠れる足音や白熱するボイスチャットの中でも音がつぶれずに聞こえる。大口径50mmドライバーに加え、グラフェン素材の採用により振動板の安定性をさらに向上している。

クロス表面付きのゲーミングマウスパッド「G240」とのセット商品。