「借金を返済しなければクビになる」などとウソをつき、男性から現金300万円をだまし取ったとして、元ホストの男と客の女が再逮捕されました。

【写真を見る】マッチングアプリで知り合った男性（59）に「借金を返さないとクビになる」とウソ…現金300万円だまし取った疑い 元ホストの男（21）と客の女（25）を再逮捕 愛知県警港署

再逮捕されたのは、千葉市の無職・二橋俊介容疑者（21）と、住居不定・無職の増田希咲容疑者（25）です。

警察によりますと、2人は去年4月から5月の間、マッチングアプリで知り合った埼玉県の59歳の男性に対し、「先輩への借金を全額返済しなければクビになる」などとウソをつき、現金300万円をだまし取った疑いが持たれています。警察は2人の認否を明らかにしていません。

2人は先月、同様の手口を使った詐欺事件で逮捕されていて、警察が押収したスマートフォンの解析や増田容疑者の供述などから再逮捕に至りました。

警察が、余罪についても詳しく調べています。