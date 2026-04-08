日経225先物：8日0時＝540円安、5万3040円
8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比540円安の5万3040円と急落。日経平均株価の現物終値5万3429.56円に対しては389.56円安。出来高は1万1849枚となっている。
TOPIX先物期近は3636.5ポイントと前日比27ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.52ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53040 -540 11849
日経225mini 53045 -545 226535
TOPIX先物 3636.5 -27 18821
JPX日経400先物 32915 -220 317
グロース指数先物 715 -3 1169
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3636.5ポイントと前日比27ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.52ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53040 -540 11849
日経225mini 53045 -545 226535
TOPIX先物 3636.5 -27 18821
JPX日経400先物 32915 -220 317
グロース指数先物 715 -3 1169
東証REIT指数先物 売買不成立
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