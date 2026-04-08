　8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比540円安の5万3040円と急落。日経平均株価の現物終値5万3429.56円に対しては389.56円安。出来高は1万1849枚となっている。

　TOPIX先物期近は3636.5ポイントと前日比27ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.52ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53040　　　　　-540　　　 11849
日経225mini 　　　　　　 53045　　　　　-545　　　226535
TOPIX先物 　　　　　　　3636.5　　　　　 -27　　　 18821
JPX日経400先物　　　　　 32915　　　　　-220　　　　 317
グロース指数先物　　　　　 715　　　　　　-3　　　　1169
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース