東日本大震災から１５年にあたり福島県を訪問した天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは７日、大熊町にある小中一貫の町立学校「学び舎ゆめの森」を訪れ、避難先から帰還した住民や震災後に移住した若者らと懇談された。

福島第一原発が立地する同町は、今も町の面積の半分ほどを帰還困難区域が占めるが、子供の個性や主体性を伸ばす同校の教育方針に共感して移住する人が増えている。ご一家は、町の復興について話し合う中学生の授業を見学した後、町民３人との懇談に臨まれた。

震災当時、同原発の警備員だった土屋繁男さん（７７）が「日に日に状況が悪くなった時の気持ちは言葉で表せない」と振り返ると、両陛下は「大変な状況でしたね」と気遣われた。

避難先でも県沿岸部の情報をフリーペーパーで発信し続けた野口美佐子さん（６３）に、天皇陛下は「これからも不便があると思いますけれど、お体に気をつけて」と声をかけられた。和歌山県から移住してキウイを栽培する原口拓也さん（２６）は、今年初めて収穫を迎えると伝えた。両陛下は「楽しみですね」、愛子さまは「頑張っているんですね」とそれぞれ応じられていた。

ご一家はこの日、震災の教訓などを伝える富岡町の展示施設や、浪江町の「道の駅」も視察し、夜に新幹線で帰京された。