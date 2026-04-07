ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】原油価格 一時1バレル＝117ドル上回る 【速報】原油価格 一時1バレル＝117ドル上回る 【速報】原油価格 一時1バレル＝117ドル上回る 2026年4月7日 23時50分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 7日のニューヨークの原油市場はトランプ大統領のSNSへの投稿などから、アメリカとイランの合意への期待が薄れ、原油価格が上昇。WTI原油先物価格は一時、1バレル＝117ドルを上回りました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 生花, 上田, 長野, 介護, マンション, 明治大学, 住宅, ダイス, 老後