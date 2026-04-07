4月7日に放送がスタートした永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）第1話にて、お笑いコンビ・ジャルジャルの後藤淳平がサプライズ出演を果たした。

参考：『時すでにおスシ!?』は“悩める人”の背中を押す物語 制作陣が永作博美に託したエール

本作は、子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが飛び込んだのは、3カ月で鮨職人になれるという“鮨アカデミー”だった。『マイダイアリー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の兵藤るりが脚本を手がけ、『ライオンの隠れ家』（TBS系）の坪井敏雄、『この恋あたためますか』（TBS系）の岡本伸吾、『不適切にもほどがある！』（TBS系）の金子文紀が監督を務める。

主人公のみなとを永作が演じ、“鮨アカデミー”の堅物講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じるほか、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎が出演している。

初回放送にてサプライズ出演が明らかになった後藤が演じるのは、みなとの夫・待山航。航は14年前に不慮の事故で亡くなっており、初回では遺影としての出演となった。後藤が民放GP帯の連続ドラマに出演するのは本作が初であり、TBSドラマへの出演も初となる。プロデューサーは後藤の起用理由について、「息子役の中沢元紀さんと親子としての“しっくり感”が群を抜いており、お顔立ちの雰囲気も含め、親子像として非常に自然に見えた」と明かしている。

遺影での出演について後藤は、「永作さんの夫役ということでかなり気合いが入っていたのですが、まさかの遺影でした」とコメント。「本来遺影の写真というのは遺影のつもりで撮ったものではないはずです。なので撮影当日は『これは遺影撮影ではなく、何気ない日常の写真だ』と思い込んで役作りをしました」と撮影を振り返り、「今後、生きていた時代の航を見ることはできるのか!? 楽しみにしていてください！」とメッセージを寄せた。

コメント●後藤淳平（待山航役）永作博美さん演じる待山みなとの夫、待山航をやらせていただきます。永作さんの夫役ということでかなり気合いが入っていたのですが、まさかの遺影でした。遺影を撮影した日はとても穏やかな気持ちの良い天気で、かなりの遺影撮影日和だったと記憶しています。本来遺影の写真というのは遺影のつもりで撮ったものではないはずです。なので撮影当日は「これは遺影撮影ではなく、何気ない日常の写真だ」と思い込んで役作りをしました。ということで、みなとの第二の人生を天国から見守ることになります。今後、生きていた時代の航を見ることはできるのか!? 楽しみにしていてください！

（文＝リアルサウンド編集部）