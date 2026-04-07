タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」が7日放送のNHK「うたコン」（火曜後8・00）に生出演。中森明菜（60）の名曲「少女A」をカバーし、新曲「劇薬中毒」も披露するなど、反響を呼んでいる。

番組では、歌手・市川由紀乃と「＝LOVE」がコラボ。市川とともに佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏がボーカルを務め、中森明菜の名曲「少女A」をカバーした。最後には新曲「劇薬中毒」を生歌唱。華やかでパワフルなパフォーマンスで番組を締めくくった。

“異色”のコラボと新曲披露に、ネット上は「やっぱりイコラブちゃん最高」「イコラブちゃんの勇姿に感激」「劇薬中毒の可愛さと少女Aのカッコよさ…最高のパフォーマンスをありがとう」「少女A好きな曲だからイコラブちゃんが歌ってるの幸せすぎる」「少女Aめっちゃ良かった」などと大きな盛り上がりを見せた。

「劇薬中毒」は野口衣織、佐々木舞香がダブルセンターを務め、激情的な愛を歌ったラブソングとなっており、発売前から話題に。4月1日に20枚目のシングルとしてリリースされると、8日の「Billboard JAPAN Top Singles Sales」においてグループ最多初週売上となる41・7万枚を記録。2作連続、通算7作目のビルボード、オリコン週間シングルランキング1位を獲得した。2月に先行配信されたMVもグループ最速で1000万回再生を突破、ストリーミング累計3000万回再生越えを果たすなど、注目を集めている。