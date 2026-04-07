浦和が川崎F戦後のSNS中傷に声明「法的措置を含めた対応も辞さない構え」
浦和レッズは7日、前節の川崎フロンターレ戦後に一部選手のSNSアカウントに対し、選手や家族の人格を傷つける誹謗中傷のメッセージを確認したと公表した。浦和は昨年9月と10月にも同様の事態が発覚し、声明を発表しており、「それにもかかわらず繰り返される事態を、大変遺憾に感じております」と伝えている。
浦和は今回の声明で「どれほど悔しさや怒りをぶつけたとしても、選手・スタッフ個人、もしくはその家族の尊厳を傷つける行為は、批判の域を大きく超えた人権侵害であり、浦和レッズは断じてこれを容認しません。悪質と判断される投稿については、警察への通報および法的措置を含めた対応も辞さない構えです」と警告。「あらためて申し上げますが、選手・スタッフが安心してプレーや活動に専念できる環境を守ることは、クラブとして何よりも重要であると考えております。同時に、応援してくださるファン・サポーターのみなさまに関しても、同様に人権が尊重され、選手・スタッフとの間に健全な関係が育まれていくべきと願っております。SNSを含めたコミュニケーションツールは、互いの思いをつなぐかけがえのない場であるからこそ、敬意と思いやりを持った言葉で向き合っていただけますよう、重ねてお願い申し上げます」と伝えている。
浦和は今回の声明で「どれほど悔しさや怒りをぶつけたとしても、選手・スタッフ個人、もしくはその家族の尊厳を傷つける行為は、批判の域を大きく超えた人権侵害であり、浦和レッズは断じてこれを容認しません。悪質と判断される投稿については、警察への通報および法的措置を含めた対応も辞さない構えです」と警告。「あらためて申し上げますが、選手・スタッフが安心してプレーや活動に専念できる環境を守ることは、クラブとして何よりも重要であると考えております。同時に、応援してくださるファン・サポーターのみなさまに関しても、同様に人権が尊重され、選手・スタッフとの間に健全な関係が育まれていくべきと願っております。SNSを含めたコミュニケーションツールは、互いの思いをつなぐかけがえのない場であるからこそ、敬意と思いやりを持った言葉で向き合っていただけますよう、重ねてお願い申し上げます」と伝えている。