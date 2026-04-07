ジャルジャル・後藤淳平、『時すでにおスシ!?』で民放GP帯連ドラ初出演 主人公・みなとの亡き夫役に
4月7日放送された永作博美主演ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の初回で、後藤淳平（ジャルジャル）が主人公・みなと（永作）の亡き夫役で出演していることが解禁となった。後藤はゴールデン・プライム帯連続ドラマ初出演。
【写真】ジャルジャル・後藤淳平の場面写真
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
後藤が演じるのは、みなとの夫・待山航（まちやま・わたる）。14年前に不慮の事故で亡くなってしまい、初回放送では絶妙な表情をした遺影で出演している。
後藤は、本作で民放ゴールデン・プライム帯連続ドラマ初出演を果たし、TBSドラマへの出演も今作が初となる。プロデューサーは「息子役の中沢元紀さんと親子としての“しっくり感”が群を抜いており、お顔立ちの雰囲気も含め、親子像として非常に自然に見えた」と起用の理由を明かした。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
※後藤淳平のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■後藤淳平（ジャルジャル）
永作博美さん演じる待山みなとの夫、待山航をやらせていただきます。
永作さんの夫役ということでかなり気合いが入っていたのですが、まさかの遺影でした。
遺影を撮影した日はとても穏やかな気持ちの良い天気で、かなりの遺影撮影日和だったと記憶しています。本来遺影の写真というのは遺影のつもりで撮ったものではないはずです。なので撮影当日は「これは遺影撮影ではなく、何気ない日常の写真だ」と思い込んで役作りをしました。
ということで、みなとの第二の人生を天国から見守ることになります。
今後、生きていた時代の航を見ることはできるのか！？ 楽しみにしていてください！
【写真】ジャルジャル・後藤淳平の場面写真
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
後藤は、本作で民放ゴールデン・プライム帯連続ドラマ初出演を果たし、TBSドラマへの出演も今作が初となる。プロデューサーは「息子役の中沢元紀さんと親子としての“しっくり感”が群を抜いており、お顔立ちの雰囲気も含め、親子像として非常に自然に見えた」と起用の理由を明かした。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
※後藤淳平のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■後藤淳平（ジャルジャル）
永作博美さん演じる待山みなとの夫、待山航をやらせていただきます。
永作さんの夫役ということでかなり気合いが入っていたのですが、まさかの遺影でした。
遺影を撮影した日はとても穏やかな気持ちの良い天気で、かなりの遺影撮影日和だったと記憶しています。本来遺影の写真というのは遺影のつもりで撮ったものではないはずです。なので撮影当日は「これは遺影撮影ではなく、何気ない日常の写真だ」と思い込んで役作りをしました。
ということで、みなとの第二の人生を天国から見守ることになります。
今後、生きていた時代の航を見ることはできるのか！？ 楽しみにしていてください！