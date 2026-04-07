約15,000株の花景色を楽しめる！ 嵐山町観光協会「らんざんラベンダーまつり」

記事ポイント 嵐山町観光協会「らんざんラベンダーまつり」が6月13日から開催約15,000株のラベンダーが広がる千年の苑ラベンダー園の初夏イベント見学料0円でつみとり体験やラベンダーグルメも楽しめる催し 嵐山町観光協会「らんざんラベンダーまつり」が6月13日から開催約15,000株のラベンダーが広がる千年の苑ラベンダー園の初夏イベント見学料0円でつみとり体験やラベンダーグルメも楽しめる催し

埼玉県嵐山町で、初夏の花景色を楽しめる「らんざんラベンダーまつり」が2026年6月13日から開催されます。

約15,000株のラベンダーが広がる会場で、花の香りと体験企画、グルメまでそろう季節限定イベントです。

嵐山町観光協会「らんざんラベンダーまつり」

開催期間：2026年6月13日〜6月28日開催時間：9:00〜16:00（最終入場15:15）会場：千年の苑ラベンダー園見学料：0円

「らんざんラベンダーまつり」は、初夏に見ごろを迎えるラベンダーの開花にあわせて開催されます。

千年の苑ラベンダー園では、約3.6ヘクタールの敷地に植えられた約15,000株のラベンダーが一面に広がります。

紫色の花景色と爽やかな香りが重なり、嵐山町ならではの季節感を体感できる会場です。

期間中は、地元産品の販売や飲食ブースの出店も予定されています。

ラベンダー製品やラベンダー苗、嵐山町産の新鮮野菜なども並びます。

ラベンダーソフトクリームやラベンダースムージー、むさし嵐丸ラベンダーあんぱんなど、会場ならではの味も楽しめます。

つみとり体験やラベンダーグルメも楽しめる会場企画

土曜と日曜には、ラベンダーグロッソのつみとり体験を実施します。

つみとり体験では、50〜60本程度のラベンダーを持ち帰れます。

クラフト体験では、ラベンダースティックづくりやボトルフラワー体験などを用意しています。

花を見る楽しさに加えて、手を動かしてラベンダーに触れられる点もこのイベントの魅力です。

会場ではラベンダーをテーマにしたスイーツや軽食も展開されます。

花景色を眺めながら味わえるラベンダーグルメが、初夏の散策時間をより印象的に彩ります。

2026年6月20日には、1日限定のナイトイベントも企画されています。

昼とは異なる時間帯のラベンダー園を楽しめる特別な機会として注目されます。

体験企画や地元グルメもそろい、花景色とあわせて初夏の嵐山町を満喫できる内容です。

らんざんラベンダーまつりの紹介でした。

よくある質問

Q. らんざんラベンダーまつりはいつ開催されますか？

A. 2026年6月13日から6月28日まで開催されます。

Q. 見学料はいくらですか？

A. 見学料は0円です。

Q. 会場ではどんな楽しみ方がありますか？

A. ラベンダーの花景色や香りを楽しめるほか、つみとり体験、クラフト体験、ラベンダーグルメの販売も展開されます。

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