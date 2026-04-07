防水仕様の床材が4月7日受注開始！ イクタ「メラノーブル」

記事ポイント 4月7日に受注を開始する防水仕様のサニタリーフロアー「メラノーブル」高圧メラミン化粧板と防水加工で水回りに使いやすい新発想床材6種類展開、6枚入りで45,000円の床暖房対応モデル 4月7日に受注を開始する防水仕様のサニタリーフロアー「メラノーブル」高圧メラミン化粧板と防水加工で水回りに使いやすい新発想床材6種類展開、6枚入りで45,000円の床暖房対応モデル

イクタが、防水仕様を備えたサニタリーフロアー「メラノーブル」の受注を2026年4月7日に開始します。

木質フローリングでありながら水回りで使える点が特徴で、機能性とデザイン性を両立した新提案として注目を集めます。

イクタ「メラノーブル」

受注開始日: 2026年4月7日価格: 45,000円/ケース（税別）入数: 6枚入ラインナップ: 6種類

「メラノーブル」は、アイカ工業とのコラボレーションで誕生したサニタリーフロアーです。

表面材には耐久性や防汚性、耐衝撃性に優れた高圧メラミン化粧板を採用しています。

さらに実部分に特殊な防水加工を施し、キッチンやサニタリー空間でも使いやすい仕様となっています。

従来のオレフィンシートとは異なる、タイルのようにシャープで端正な質感も魅力です。

床暖房にも対応しており、水回りだけでなくデザイン性と耐久性を求める空間にもなじみます。

6種類のデザインラインナップ

ラインナップはアンジェロプレーン/ペール、アンジェロプレーン/グレー、ウチッパナシ/ライト、カプリード/ディープグレー、オーロラマーブル/ペール、リネアセルべジャンテ/グレーの全6種類です。

空間のテイストに合わせて選びやすく、水回りにも上質感を取り入れやすい構成です。

床暖房対応で使える場所の幅が広く、機能面でも選びやすい製品です。

イクタ「メラノーブル」の紹介でした。

よくある質問

Q. メラノーブルの受注開始日はいつですか？

A. メラノーブルの受注開始日は2026年4月7日です。

Q. メラノーブルの特徴は何ですか？

A. 高圧メラミン化粧板と特殊な防水加工を採用し、水回りで使いやすい点が特徴です。

Q. メラノーブルの価格はいくらですか？

A. 価格は45,000円/ケース（税別）で、6枚入です。

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