純金コレクションを3月24日から販売！ 金きゃらじゃぱん「開運！なんでも鑑定団」

記事ポイント 金きゃらじゃぱんが『開運！なんでも鑑定団』純金コレクションを2026年3月24日から販売30g小判2,640,000円から0.5g純金カード77,000円まで全4商品を展開招き猫と小判モチーフで資産性と記念性を兼ね備えた完全受注生産 金きゃらじゃぱんが『開運！なんでも鑑定団』純金コレクションを2026年3月24日から販売30g小判2,640,000円から0.5g純金カード77,000円まで全4商品を展開招き猫と小判モチーフで資産性と記念性を兼ね備えた完全受注生産

金きゃらじゃぱんから、『開運！なんでも鑑定団』とのコラボレーションによる純金コレクションが販売されています。

番組でおなじみの小判や招き猫を取り入れたデザインで、記念性と資産性をあわせ持つラインナップが揃っています。

金きゃらじゃぱん「開運！なんでも鑑定団」

販売開始日：2026年3月24日展開商品：純金小判30g、純金小判10g、純金カード小判デザイン1g、純金カード番組ロゴデザイン0.5g特記事項：全商品完全受注生産、専用桐箱入り

テレビ東京で放送中の『開運！なんでも鑑定団』は、放送開始から30年以上にわたり高額鑑定でも知られる人気番組です。

今回のコレクションは、番組内でもたびたび登場する小判から着想を得た商品構成となっています。

純金という素材に番組らしい縁起の良さを重ねた内容で、記念アイテムとしての存在感が際立ちます。

30gと10gの純金小判に加え、純金カード2種を揃えた全4商品で展開されています。

開運！なんでも鑑定団 純金小判 30g

商品名：開運！なんでも鑑定団 純金小判 30gサイズ：40mm×70mm価格：2,640,000円(税込)

開運！なんでも鑑定団 純金小判 10g

商品名：開運！なんでも鑑定団 純金小判 10gサイズ：30mm×48mm価格：880,000円(税込)

開運！なんでも鑑定団 純金カード 小判デザイン 1g

商品名：開運！なんでも鑑定団 純金カード 小判デザイン 1gサイズ：86mm×54mm価格：99,000円(税込)

開運！なんでも鑑定団 純金カード 番組ロゴデザイン 0.5g

商品名：開運！なんでも鑑定団 純金カード 番組ロゴデザイン 0.5gサイズ：86mm×54mm価格：77,000円(税込)

2026年3月24日に放送された3.5時間スペシャルの目利き王対決では、「純金カード 小判デザイン 1g」が優勝者に贈呈されました。

二次元コードから特設サイトを確認できるため、商品情報をまとめてチェックしやすい構成です。

番組の世界観を純金で表現した、記念性と資産性をあわせ持つコレクションとして注目されます。

金きゃらじゃぱん「開運！なんでも鑑定団」純金コレクションの紹介でした。

よくある質問

Q. 「開運！なんでも鑑定団」純金コレクションはいつから販売されていますか？

A. 金きゃらじゃぱんから2026年3月24日より販売されています。

Q. 商品は何種類ありますか？

A. 純金小判30g、純金小判10g、純金カード小判デザイン1g、純金カード番組ロゴデザイン0.5gの全4商品です。

Q. 商品の特徴は何ですか？

A. 番組でおなじみの小判や招き猫をモチーフにし、資産性と記念性を兼ね備えた完全受注生産の商品となっています。

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