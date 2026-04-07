関西テレビは７日、大阪市で「第６１回上方漫才大賞」の公開収録を行い、大賞に輝いたザ・ぼんちを表彰した。

同賞は、上方演芸界で最も長い歴史を持ち、今年で６１回目を迎えた。過去の大賞受賞者はかしまし娘、横山やすし・西川きよし（３回）、オール阪神・巨人（４回）といったビッグネームがズラリ。他にダウンタウンは、１９８９年に芸歴７年目の２５歳で大賞を受賞しており、最年少受賞記録となっている。

今年はザ・ぼんちが２回目の大賞を受賞した。

ぼんちおさむは「感謝しかないですね。これからも失敗を恐れず、前を向いていきたい」と言い、目に涙を浮かべた。

コンビを再結成後、同賞への意欲を語っていた里見まさとは「誰が大賞になるんだろうなという空気の中を出ていく時。『ザ・ぼんち』というのがパッと出た時の客席の何とも言えないどよめきに正直、（涙が）ウルウルと…。誰もいなかったら泣いてるかも」と感無量の表情を浮かべた。

「前回は漫才ブームの中でいただいた。今回はこんな僕らでも、（あきらめずに）やっとればいい方に縁があって、こんなに運がついてくるんだって、皆が元気になってくれたらいいな」と満面の笑顔で答えた。

奨励賞は金属バット、新人賞はぐろうがそれぞれ受賞した。