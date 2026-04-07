「ONE PIECE」Netflix新アニメシリーズ「THE ONE PIECE」特報映像解禁 ルフィら“東の海”の猛者描かれる
【モデルプレス＝2026/04/07】「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の『ONE PIECE』（尾田栄一郎作）より、“東の海”編から新たにアニメ化されるプロジェクト「THE ONE PIECE」（制作：WIT STUDIO）から、新たな特報映像が解禁された。
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「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。この度、Netflix における「ONE PIECE」の世界がさらなる拡大を見せ、新たな“冒険”についての続報が一挙に明らかになった。
実写版「ONE PIECE」からは、早くもシーズン3が2027年に世界独占配信されることが決定し、タイトルが「ONE PIECE：The Battle of Alabasta」となることがアニメーションロゴとともに解禁。続いて、新作アニメーションスペシャル（全2部構成）「LEGO（R） ONE PIECE」の配信が発表に。併せて初の予告編が解禁され、本作が本年9月29日より早くも配信されることが決定した。そして“東の海”編から新たにアニメ化されるプロジェクト「THE ONE PIECE」からは新たな特報映像が解禁された。
以前制作が発表された際にも大きな話題を呼んだ新たなアニメシリーズ「THE ONE PIECE」。制作はWIT STUDIOが務め、原作の「東の海（イーストブルー）編」から新たにアニメとして作り出される。25年以上を経てなお、最大出力で前進中のTVアニメシリーズとは別のラインで、今だからこそ可能な映像表現を突き詰め、ルフィの冒険を懐かしくも新しい臨場感で描き出す。
解禁されたのは、世界観の一端が味わえるキャラクター設定画やイメージボードを映し出した貴重映像だ。そこには、ルフィを筆頭に“東の海”の猛者たち、そして“あの人物”の姿が映し出されていく。果たして、“冒険”はどんな姿で現れるのか―。
先日、コミックスの全世界累計発行部数が6億部を突破（国内4億5000万部以上／海外1億5000万部以上）した原作の勢いに呼応するかのように、『ONE PIECE』の歴史が Netflix の大海原でも拡がり続けている。（modelpress編集部）
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◆Netflix「ONE PIECE」3作品の続報一挙解禁
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。この度、Netflix における「ONE PIECE」の世界がさらなる拡大を見せ、新たな“冒険”についての続報が一挙に明らかになった。
◆「ワンピ」新アニメシリーズ「THE ONE PIECE」特報映像解禁
以前制作が発表された際にも大きな話題を呼んだ新たなアニメシリーズ「THE ONE PIECE」。制作はWIT STUDIOが務め、原作の「東の海（イーストブルー）編」から新たにアニメとして作り出される。25年以上を経てなお、最大出力で前進中のTVアニメシリーズとは別のラインで、今だからこそ可能な映像表現を突き詰め、ルフィの冒険を懐かしくも新しい臨場感で描き出す。
解禁されたのは、世界観の一端が味わえるキャラクター設定画やイメージボードを映し出した貴重映像だ。そこには、ルフィを筆頭に“東の海”の猛者たち、そして“あの人物”の姿が映し出されていく。果たして、“冒険”はどんな姿で現れるのか―。
先日、コミックスの全世界累計発行部数が6億部を突破（国内4億5000万部以上／海外1億5000万部以上）した原作の勢いに呼応するかのように、『ONE PIECE』の歴史が Netflix の大海原でも拡がり続けている。（modelpress編集部）
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