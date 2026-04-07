お母さんの手が好きだ。柔らかくて、温かくて、優しくて。触れられると安心して、思わず泣きそうになってしまうその手には無限の可能性がある。

参考：『時すでにおスシ!?』は“悩める人”の背中を押す物語 制作陣が永作博美に託したエール

4月7日に放送された『時すでにおスシ!?』（TBS系）第1話。子育てを終えた50歳の主人公、待山みなと（永作博美）の第2の人生が幕を開けた。

20代～30代の女性を主人公に、現代社会で直面する仕事や子育てのリアルな悩みを描いてきたTBS系火曜ドラマ。みなとは、これまでこの枠に登場した主人公たちの未来の姿でもある。真新しい制服やスーツに身を包んだ若者が街に溢れる春。みなとは“お母さん”を卒業した。長年シングルで育ててきた一人息子の渚（中沢元紀）が就職を機に家を出ることになったのだ。亡き夫によく似た立派な背中を見送り、達成感を味わったのも束の間、ひとりぼっちになった家で喪失感に襲われる。

平均寿命が右肩上がりに伸びている現代。仮に100歳まで生きるとしたら、50歳のみなとはちょうど折り返しを迎えたばかりだ。永作を筆頭とする芸能人はもちろん、一般の中高年も昔に比べると見た目や中身が若々しく、みなとだって今から何でもできるような気がする。だが、そんなにすぐ“お母さん”の癖が抜けるわけもなく、ついつい渚に様子伺いのメッセージを送っては「暇なの？」と言われる始末。これといってやりたいことも見つからず、“空の巣症候群”に陥りかけたその時。みなとに舞い込んできたのが、わずか3カ月で寿司職人になれるという、鮨アカデミーへの入学の誘いだった。

人生100年時代において、重要なテーマとなっている「大人の学び直し」。必要な状況やタイミングに応じて、社会人が教育機関で新たなスキルや技術を習得する、いわば“リカレント教育”はヨーロッパから始まり、日本でも少しずつ普及し始めている。特に鮨アカデミーのような養成学校はその多くが民間企業によって運営されており、大学や専門学校に比べて入学にあたっての心理的なハードルが低い。みなとが入学を決意したのも、完全なる勢いだ。

本当は一緒に行くはずだった友人の泉美（有働由美子）は入学直前に怪我で断念。不安になりながらも一人で鮨アカデミーの門を叩いたみなとがそこで出会ったのは、勤務先のスーパーで密かに店員たちから「さかな組長」と呼ばれている大江戸海弥（松山ケンイチ）だった。理屈っぽい弁護士、心優しきパティシエ、風変わりな裁判官に続いて、堅物な鮨職人を演じる松山。徹底した役づくりに定評のある彼は、何かしらのプロフェッショナルを演じるのに長けている。大江戸がみなとたち生徒に“学習の到達点”として寿司を握る場面では、その鮮やかな包丁さばきと滑らかな手の動きに思わず見惚れてしまった。

大江戸は技術はもちろんのこと、鮨へのリスペクトがあり、生徒の指導にも一切手心を加えない。相手が女性だろうと年上だろうと関係なく、気が弛んでいる生徒には容赦なく叱咤を飛ばす。そんな大江戸の授業を、世代も境遇もバラバラなクラスメイトたちと並んで受けるみなと。誰かと一緒に学ぶこと、何かを覚えるのに集中すること、ましてや誰かに怒られることなんて大人になるとなかなかない。そこには確かに青春の萌芽がある。

唯一義務教育下と違うのは、生徒の学習の目的が明確である点だろう。みなとのクラスメイトで言えば、柿木（ファーストサマーウイカ）にはコンサルから鮨職人へのキャリアチェンジ、森（山時聡真）には手に職をつけるという目標がある。立石（佐野史郎）の自分が握った寿司で家族を笑顔にしたいという思いも立派な動機だ。決して安くない学費を自分で払い、かつ学生時代よりも限られた時間を学習に費やすのだから、当たり前と言えば当たり前かもしれない。自分には原動力となるものが何もないと早くも退学を考え出したみなとを思い留まらせたのは大江戸だった。

自分を犠牲にしてまで子育てを頑張ってきた人ほど、子どもが巣立った後に「自分には何もない」という虚しさを抱きがちだ。だけど、本当に何もないのだろうか。毎日朝早くに起きてお弁当を作ったり、散らかった部屋を片付けたり、将来の学費のためにコツコツ貯金したり、子どもの忘れ物をわざわざ学校まで届けに行ったり。誰にでもできることではないし、それほどまでに誰かに愛情を注げる人が無力なはずがない。みなとが渚に愛情をかけてきた手に鮨職人としての素質を見出した大江戸は、「その手で続けていれば、いつか自分のために始めたことが誰かのために繋がることもあるかもしれません」と告げる。

人より秀でた才能もなければ、明確な目標や高いモチベーションがあるわけでもない。ごく普通の50代、画面の向こうにいる「あなた」あるいは「あなたの母」を永作が等身大で演じている。でもだからこそ、そんな主人公が第2の人生を歩み始める姿に勇気をもらえる人も多いのではないだろうか。永作が14年ぶりに民放連ドラの主演を務めること自体、ある種メッセージ性を含んでいるように思う。何かを始めることに、「時すでにおスシ」なんてことはない。人生という舞台で主役になれるかどうかは、いつだって自分の気持ち次第だ。

もちろん、若い頃のようにはいかないことも多いかもしれない。だけど、ひとりで難しいことは誰かに頼ればいい。みなとが小学生の男の子が落とした靴を拾って走り出したかと思えば、途中で体力がつき、代わりに大江戸が走って届けるシーンは非常に象徴的だった。大江戸が伴走ランナーとして、まだ見ぬ人生の1つの到達点に向かって走り出したみなとに最後まで付き添ってくれるのではないだろうか。（文＝苫とり子）