ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「夫め、またやったな…？」食い尽し系夫にイラッ！妻の我慢がついに… 「夫め、またやったな…？」食い尽し系夫にイラッ！妻の我慢がついに限界突破!? 解決策は？ 「夫め、またやったな…？」食い尽し系夫にイラッ！妻の我慢がついに限界突破!? 解決策は？ 2026年4月7日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「いらない」って言いましたよね…？ 飲むなら買ってきたのに！旦那さんは"お前のものは俺のもの"という感覚なのでしょうか。「ひとくち」が全然ひとくちじゃないのも気になります…。ちなみにこのコーヒーも、奥さんの手元に戻ってきたときにはほとんど残っていなくて…!?>>【まんが】ひと口ちょうだい夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ひと口ちょうだい夫 「少しだけ寝たいのに…」束の間の仮眠中…夫の行動に思わず凍りつく【夫から脱却できますか？ Vol.29】 「忠告できなくてごめん…」親友の告白で明かされるクレクレ体質の友達 その直後スマホが鳴り…【アンティークドールの面の下 Vol.15】