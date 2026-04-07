「ファーム・西地区、オリックス４−１阪神」（７日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）

阪神は投打がかみ合わず敗れた。先発のカーソン・ラグズデール投手（２７）は自身の送球ミスもあり、二回までに３点を失ったが、三回以降は立ち直って無失点。来日後最長となる５回を投げ切った。１得点のみに抑えられた打線では、戸井零士内野手（２１）が唯一の複数安打を含む３出塁で意地を見せた。

試合後の平田勝男２軍監督の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発のラグズデールは来日後初めて５回を投げ切った。

「あ、そうだったっけ？まあ、ボール自体はね、悪くないよ、ただピッチャーゴロのな、あそこで（走者が）飛び出したところで、ちょっと合わせにいったというか、あの送球のところだよね」

−初めてのマウンドで、風も強くて肌寒く、タフな登板だった。

「関係ない。そんなこといちいちマウンドがどうだとか風があるとか、そんなの当たり前のこと。ラグズデールはボール自体は良かったよ」

−打線では戸井が２安打。

「戸井はこの前からフォアボール選んだり、そういうところですごく食らいついていく姿勢というか、実際結果も出てるしね。今やっと練習に対しての姿勢っていうのが、育成になってそういう危機感を感じられるよ。やっぱり人間、危機感がないとダメよ。すぐ帰って練習だよ！俺らは」