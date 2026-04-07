都市部にデータセンターができたら、ヒートアイランド現象のダブルパンチになるってこと？

データセンターへの風当たりが強くなっている今日この頃。アメリカでは建設の一時停止措置や地域住民の抗議活動が各地で起こっており、データセンターによる水不足や電気料金の高騰、大気質の悪化が問題視されるようになってきました。

データセンターが「ヒートアイランド現象」を起こす

そこへ、さらに厄介な問題が加わりそうです。データセンターが、周辺地域全体を温暖化させている可能性があるそうですよ。

国際的な研究チームが発表したプレプリント（査読前の研究論文）によると、データセンターからの排熱は膨大で、施設から半径10kmに｢ヒートアイランド現象｣を引き起こしているとのこと。

同じようなヒートアイランド現象で、都市中心部によく見られるものは、｢都市ヒートアイランド効果｣と呼ばれます。ビルやアスファルトなどの都市インフラがため込んだ熱によって、近隣の農村地域よりも気温が高くなります。

EPA（アメリカ環境保護庁）によると、日中の都市部の気温は、近隣の農村部よりも0.5℃〜4℃ほど高くなる傾向があるようです。

研究チームは、データセンターが引き起こす温度上昇を｢データヒートアイランド効果｣と呼んでいます。

データセンター周辺地域は地表面温度が平均2℃上昇

ヒートアイランド現象の影響は、暑さだけじゃありません。降雨パターンを乱して、大気汚染を悪化させ、暑さ関連死と直接的かつ不公正なつながりがあると指摘されています。

研究チームは、衛星データを用いたリモートセンシングで、AIデータセンター周辺地域の地表面温度を測定しました。ちなみに、｢地表面温度｣は基本的に｢地面の温度｣を示すものなので、｢気温｣とは異なります。

測定結果はなかなか衝撃的でした。データセンターの稼働開始以来、周辺地域の地表面温度は平均で2℃上昇していることが判明しました。

この現象によって、周辺地域に局所的な微気候帯（周囲とは異なる気候が生じる狭い地域）が形成されており、世界中で3億4000万人に影響が及ぶ可能性があるそうです。

研究チームは、論文の要約で以下のように結論づけています。

私たちの研究結果は、「データヒートアイランド効果」が、将来的に地域社会や地域の福利厚生に著しい影響を与える可能性があるため、環境的に持続可能なAIをめぐる世界的な議論の一部になるべきであることを示しています。

世界各地で温度上昇を確認

研究チームは、世界各地ですでに記録されている顕著な温度上昇の一部は、データセンターによるヒートアイランド現象に起因する可能性があるとしています。

たとえば、データセンターが密集するメキシコのバヒオでは、約20年前にデータセンターが稼働を開始して以来、周辺地域と比較して｢深刻な｣地表面温度の上昇（約2℃）が記録されているそう。スペインのアラゴン州でも2℃上昇、ブラジル北東部でも2.8℃上昇するなど、データセンターが集中する地域で同様の傾向が確認されています。

解決策のカギはハードとソフトの改善

現在、世界中でデータセンター建設ブームが起こっています。アメリカだけでも、建設中または計画中のデータセンターが3,000件近くあります（4,000施設以上が稼働中）。データセンター周辺のヒートアイランド現象の影響は、今後ますます無視できないレベルになると思われます。

研究チームは、データセンターとその地域の気温に与える影響は、｢気候変動下における環境および産業の持続可能性にとって、新たな要因｣になり得ると警鐘を鳴らしています。

この問題を解決するカギは、ハードウェアとソフトウェアの両面からのアプローチにあるといいます。ハード面では、半導体技術やエネルギー材料の技術革新によって、熱負荷の一部を軽減できる可能性があるとのこと。

ソフト面では、AI開発者がシステムの構築方法を見直し、エネルギー効率と持続可能性を設計の中核に置くべきとしています。

非白人や低所得層の多い地域や、都市計画の変更が不要なため建設計画に反対できない農村地域にデータセンターが建設される傾向があるアメリカでは、ただでも温暖化による暑さに適応するリソースが不均衡に少ない人々への負担が、さらに増えることになります。

日本でも、データセンターの排熱が問題になっていますよね。見切り発車ではなく、ちゃんとルールを決めてから計画を立ててほしいものです。