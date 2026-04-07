若手漫才コンビの「ぐろう」が７日、クールジャパンパーク大阪ＷＷホールで開催された上方漫才大賞で新人賞に輝いた。３年連続３度目のノミネートで、２月の「ｙｔｖ漫才新人賞」に続く若手賞レース２つ目の戴冠。ボケの家村涼太は「芸歴３年目で一番うれしいかも」。ツッコミの高松巧は「トップバッターで出たので無理かなと思った」と緊張感なくネタを披露できたことが勝因だと明かした。

本拠地の大阪・よしもと漫才劇場でも、そこまで人気のコンビではないと自己分析する２人。それでも家村は「人気はぼちぼち、実力はムキムキで…という感じで」と、ワーキャーの声よりも地肩の強さを磨くことに専念するつもり。「空前メテオさんはノミネートされ…てない？ ああそうですか」と、新人賞レースのライバルでもあるＮＳＣ４２期生の同期コンビを煽（あお）りちらした。

今後は大型賞レースでの戴冠、そして人気テレビ番組への出演が目標になる。家村は「『（さんまのお笑い）向上委員会』に出たいですね。（ＭＣの明石家さんまにやられて）ボロボロになりたい」と芸人たちが“戦場”と呼び、ハマらなかった者たちが死屍累々（ししるいるい）のフジテレビ系トーク番組への初登場を熱望。高村は「僕はイヤです。『Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋』がいいです。友達がどんなこと言うか見てみたい」と、笑福亭鶴瓶ＭＣのポップなＴＢＳ系トーク番組を希望していた。