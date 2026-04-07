「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）

巨人は、マツダスタジアムで昨年から５連敗となった。今季ワーストの３失策の守乱が目立ったが、デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「四球は投手のミス」と指摘し、先発ウィットリーの投球内容を厳しく見た。

ウィットリーは６回３安打５失点（自責４）で初黒星。味方の２失策にも動じず三回まで無安打投球と上々の立ち上がりだったが、四回に落とし穴が待っていた。１死から小園に四球を与え、２死一塁からファビアンに初安打となる先制２ランを被弾。「四球は必ずと言っていいほど失点につながる」と安仁屋氏は指摘した。

五回も２死から投手・森下に四球を与え、その直後に大盛に２ランを浴びた。六回には振り逃げと失策が絡み追加点を献上。四球とミスが重なり、自ら流れを手放した形となった。

攻撃でも３点差の八回、先頭のキャベッジが左翼線に安打しながら二塁を狙って憤死。点差を考えれば走者をためる必要がある場面だった。

安仁屋氏は「カープは相手のミスに乗じて勝っている。逆にミスが出た試合は負けている。野球はそこがはっきり出る」と総括。巨人打線の破壊力には警戒を示しつつも、「ミスが出ては勝てない」と課題を突きつけた。