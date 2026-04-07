上方演芸界で最も長い歴史を持つ漫才コンテスト「第６１回上方漫才大賞」（ラジオ大阪、カンテレ主催）の発表会が７日、大阪市内で開かれ、漫才コンビ、ザ・ぼんちが大賞を受賞した。

１９８１年以来、４５年ぶり２度目。コンビを再結成しての受賞は史上初の快挙で、これまで史上最長だったオール阪神・巨人の再受賞間隔３１年を大きく更新した。里見まさと（７３）は９８年に「里見まさと・亀山房代」としても大賞を受賞している。

まさとは「この４、５年、ひとつもいいところを見せられなかった。やって来てよかった。客席のどよめきを聞き、目がウルウルした。まさか４５年かかって、再び素敵なステージに上がって来られるとは」と感激した。

ぼんちおさむ（７３）も「感謝しかない。まさかもう一度獲れるとは思っていなかった。舞台でお客さんの前で思い切り自分をぶつけて、お客さんに笑ってもらうという気持ちがひょっとして通じたのかなと思う。チャレンジすることが元気になる。若い人の胸を借りたいし、アウェーでがんばりたい。おもしろさがどこまで通じるのか、失敗を恐れずに歩いて行きたい」とチャレンジ魂を強調した。

約半世紀前、漫才ブーム真っ只中の受賞を回想したまさとは「こんな僕らでもやっていればいい人にご縁があって、いい運がついてくるということが、７３のじじいが少しでも見せられた」と胸を張る。おさむは「最初の受賞の時は若い人がいっぱいで、全国の人が僕たちのことを知っててくれていた。今はおじいちゃんが出てきて、どれだけ反応してくれるのかという心配もあったが、笑ってくれた。僕にとって栄養ですね」。コンビは、８０年代以上の黄金期を迎えた。

奨励賞には金属バット、新人賞にはぐろうが選ばれた。