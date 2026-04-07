今季限りでプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドから退団すると発表したブラジル代表のカゼミロ。2022年にレアル・マドリードから加入しており、一時は評価を下げたが、現在では欠かせない中盤のキーマンとしてチームに貢献している。



そんなカゼミロが退団となり、ユナイテッドは代役を探す必要がある。



『Daily mail』によると、ユナイテッドは英2部チャンピオンシップのサウサンプトンに所属する北アイルランド代表のシェイ・チャールズに注目しているようだ。





22歳と若いMFで、今季のサウサンプトンでは公式戦28試合で4ゴール1アシストを記録している。直近のFA杯アーセナル戦では終盤に起用され、決勝点をマークした。チャールズはユナイテッドのライバルであるマンチェスター・シティ出身で、2023年からサウサンプトンに在籍している。チャールズがサウサンプトンに移籍したのはユナイテッドの現フットボール・ディレクターであるジェイソン・ウィルコックス氏の存在が大きい。同氏は長年シティの育成に携わっており、サウサンプトン在籍時にチャールズら数名をシティから引き抜いている。36歳となったイリドッサ・ゲイェの後任を探すエヴァートンもチャールズに注目しているが、争奪戦を制するのはどのクラブとなるのだろうか。