◆プロボクシング ▽ＩＢＦ女子世界アトム級（４６・２キロ以下）王座決定戦１０回戦 〇同級１位・山中菫（判定）同級３位・鵜川菜央●（４月７日、東京・後楽園ホール）

ＩＢＦ女子世界アトム級王座決定戦１０回戦が行われ、元王者で同級１位の山中菫（すみれ、２４）＝真正＝が、前ＷＢＯ女子アジアパシフィック同級王者で同級３位の鵜川菜央（３０）＝三迫＝を２―１の判定で下し、１年ぶりの王座返り咲きを果たした。山中は、元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・山中竜也の妹。

身長１４６センチのサウスポー・山中は、自身より１４センチ長身の鵜川の懐に入り込み、顔面へ右フックをたたき込んだ。終始プレスをかけ続け、右フック、左ストレート、左ボディーを好打。鵜川もコンパクトなワンツー、左アッパーで応戦。最終回まで両者激しい打撃戦を繰り広げた。ジャッジの採点は２者が９７―９３、９６―９４で山中を支持、１者が９６―９４で鵜川を支持した。

山中は昨年４月、ＩＢＦ王者としてドイツでＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ王者ティナ・ルプレヒト（ドイツ）との４団体王座統一戦に臨み、０―２の判定で敗れて王座陥落していた。再起２戦目でＩＢＦのベルトを奪還し「とにかくめちゃくちゃうれしい」と安堵（あんど）の表情。対戦相手の鵜川を「想像していた通り、手数が多くて、強かった」とたたえ「右フックは感触はあったが、倒すつもりではなく当たって倒れたらラッキーやな、ぐらいに思っていた。採点は自分的にもたぶん割れているかなと思っていたのでちょっと心配だったが、会長（山下正人会長）が笑ってくれていたので大丈夫かなと思った」と振り返った。

今後の目標は、１年前には惜しくも届かなかった世界４団体統一だ。「ベルトが戻ってきたのはホッとしているが、今のままじゃ全然だめ。もっともっと練習してしっかり勝っていって、最終的に４団体統一できるように頑張ります」と力強く語った。

惜しくも敗れた鵜川は、日本バレーボール協会に勤務しながらリングに上がる異色のボクサー。協会ではハイパフォーマンス推進チームに所属し、日本代表選手たちをサポートしている。この日も、川合俊一会長（６３）をはじめ協会関係者が多数応援に駆けつけた。

初めての世界戦の舞台。「最初は自分が世界をやっていいのかというところから始まった試合だった。相手も強いので、本当にやれるのか、勝てるのか、と毎日自分に問いかけながらやりましたけど、ボクシングでやることや試合に向かう過程は変わらない。とにかく前向きに一日を過ごしてきました」と振り返った。

惜しくも１―２の判定で世界には届かず「ここまで支えてくれた三迫ジムの方たちや協会の方たちへの感謝を、形にできるものが欲しかった」と話した。

戦績は、山中が１０勝（３ＫＯ）１敗、鵜川が６勝１敗。