◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―３中日（７日・横浜スタジアム）

中日の金丸夢斗投手が先発して、５回９安打４失点。４回に逆転を許し、今季初黒星を喫した。

粘れなかった。１―０の４回。宮崎、山本に連打を浴びると、ヒュンメルの飛球が遊撃・村松と左翼・細川の間にポトリと落ちる不運で満塁に。ここで７番・蝦名に１４７キロの高め直球をはじき返された。中堅手・花田がダイビングキャッチを試みたものの、わずかに届かなかった。二塁打となり、２点を奪われて逆転を許した。なおも２死二、三塁とピンチは続き、牧に左翼線の二塁打を浴びて、さらに２失点。記録にならないミスも重なり、勢いづいたＤｅＮＡ打線を止められなかった。

これでＤｅＮＡ戦は、通算０勝５敗となった左腕は「少し甘くなった。もっとメリハリをつけた投球をしたい」と、リベンジを誓った。

前回登板となった３月３１日の巨人戦（バンテリンドーム）では５回まで無失点投球も、６回に２点差を追いつかれて、白星が消えた。「援護をもらってから、守り（の投球）に入ってしまった」と反省を生かし、この日はストライク先行で攻めの投球を意識した。３回までは３安打無失点と好投。「結果的にああなっちゃった（４失点）けど、やりたいことはできた」と、敗戦の中にも収穫を口にした。

チームは３連敗で、単独最下位に転落。開幕から１０戦目で、借金は今季ワーストの６に膨らんだ。