【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】ＣＮＮなど欧米メディアによると、米軍は７日、イラン最大の原油積み出し拠点があるペルシャ湾のカーグ島にある軍事拠点を再度攻撃した。

これに先立ち、ヘグセス国防長官は６日の記者会見で、軍事作戦の開始以来、最大規模の攻撃を行うと述べていた。

米軍は３月にカーグ島で爆撃を実施。ミサイル貯蔵施設など９０以上の標的を破壊したが、エネルギー施設は攻撃対象から除外した。イラン労働通信は７日、今回も軍事施設のみが攻撃され、原油施設は標的になっていないと報じた。

トランプ米大統領は７日、自身のＳＮＳに、「今夜、一つの文明が滅び、二度と復活することはないだろう。起きてほしくないが、おそらくそうなるだろう」と投稿した。イランに圧力をかけて譲歩を迫る意図とみられ、投稿では「今夜、世界の長く複雑な歴史の中で最も重要な瞬間の一つを迎える」とし、１９７９年のイスラム革命以降の「搾取、腐敗、死がついに終わる」とも主張した。

トランプ氏は６日の記者会見で、イランに対しエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を開放するよう再び要求。７日午後８時（日本時間８日午前９時）とする期限が迫る中、「受け入れ可能」な合意に至らなければ、橋や発電所などの民間インフラ（社会基盤）を破壊すると警告していた。

イスラエル軍は７日、イランの首都テヘランや北西部タブリーズ、中部コムなどの８か所の橋を攻撃したと発表した。イラン国営通信によると、鉄道も標的となったといい、一連の攻撃で計４人が死亡、１５人が負傷した。

トランプ氏がイランの発電所を攻撃すると警告したのに対し、イランのスポーツ・青年省のアリレザ・ラヒミ次官は７日、全国の若者に「人間の鎖」を作り、発電所を守るよう呼びかけた。ファルス通信などによると、タブリーズや西部ケルマンシャーなど各地の発電所で、人間の鎖が作られた。

イランは徹底抗戦の構えを崩していない。イラン国営通信は６日、米国の戦闘終結案に対し、イランが一時停戦を拒否し、恒久的な戦闘終結を求める回答を仲介国パキスタンに提出したと報じていた。１０項目で構成され、中東全域での紛争終結や、ホルムズ海峡の安全航行の基準作り、制裁解除も含まれているという。