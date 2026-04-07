インフルエンサーの超無課金こと石田拳智氏（29）が7日までにSNSを更新。自身率いるSNS総フォロワー数1000万人超のライバー事務所「イズニート」所属者たちのTikTokライブ配信イベントでの上位席巻を喜んだ。

専用イベント（通称盾イベ）でのギフト部門1位に夢幻が入り、配信者と、ギフト、いいね、視聴時間などで支えるファンが一体となって競うファンダム部門の1位に、いぶれお、2位に田中スバル、5位にエマたんの日常と4名が上位にランクイン。石田氏は「今一番勢いのあるプラットフォームTikTok LIVE。その中の大イベントのダブル1位は『イズニート』」と喜び、「いろんな事務所あるし、すてきな事務所も沢山あるけど、僕らは選ばれる理由が『実績』に詰まってる。せっかく配信するなら、画像ライバーでもゲームライバーでも実写ライバーでも、イズニートを選んでください！お待ちしてます！！」と呼びかけた。

石田氏は6日にはプロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（32＝大橋）とTikTokライブでコラボ配信を行うなどして話題に。井上が5月2日に臨むWBA、WBC、WBO世界同級1位中谷潤人（28＝M・T）戦などが行われる格闘技イベント「THE DAY」（東京ドーム）がTikTokライブと協力して「TikTok LIVEアンバサダーオーディション」を行った縁などで実現しており、同オーディションでも夢幻が優勝。上位18人にラウンドガールや選手と共に入場する権利などが与えられていた。