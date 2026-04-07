巨人は７日の広島戦（マツダ）に２―５で敗れ３連戦の初戦を落とした。先発したフォレスト・ウィットリー投手（２８）は６回３安打５失点で降板。「自分の犯した間違いが勝敗を決してしまった」と肩を落とした。

ウィットリーは初回から２イニング連続で三者凡退と上々の立ち上がりを披露。しかし０―０で迎えた４回、小園への四球からファビアンの２ランで２点を先制されると、５回には森下へ四球を与えた直後に大盛から２ランを浴び４点差とリードを広げられた。６回にモンテロの犠飛でさらに１点を奪われ、５失点でマウンドを降りた。

６回まで３失策と味方の守備にも乱れが見られたが、ウィットリーは「間違いは起こるもの。エラーは直接失点に結びつかなかったので勝敗に影響はなかった」とし、「無駄な四球からの長打というのは非常にフラストレーションはたまる。結果的にそういうのが試合の結果に結びついてしまった」と反省の弁を口にした。

来日初勝利へあと一歩届かない新助っ人右腕。「追い込んでからのカーブの精度を高めていきたい」と次の登板へ気を引き締めた。