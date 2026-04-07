川崎・JFEスチール工場で足場崩落 作業員5人が落下 3人意識不明1人行方不明

きょう夕方、川崎市にあるJFEスチールの工場で工事現場の足場が崩れ、男性作業員5人が落下しました。5人のうち3人が意識不明で1人は見つかっておらず、あすも行方不明者の捜索が行われる予定です。

【写真を見る】クレーン解体中になぜ？重さ約500トンの「おもり」が鉄板突き破り海まで落下か JFEスチール工場で足場が崩れ作業員5人落下

きょう午後4時半前、川崎市川崎区の「JFEスチール東日本製鉄所 京浜地区」で、「40メートル級の足場が崩れ、複数の人が落下しました。海上にも落ちてきている可能性があります」と119番通報がありました。

残る1人はいまだ行方不明 「海へ落下」の可能性も

警察によりますと、落下したのは男性作業員5人で、このうち4人が救助されましたが、3人が意識不明の重体、1人は病院に運ばれる際、意識はあったということです。残る1人の行方は分かっておらず、海に落下した可能性があります。

足場は地上からおよそ30メートルの高さまで組まれていて、作業員らは当時、船に積まれる荷物をつり下げるクレーンを解体する工事を行っていました。

「約500トンのおもり」が落下し鉄板を突き破ったか

クレーンの先端にはバランスを安定させるためのドラム状の「おもり」が取り付けられていて、これを重機で削って解体する作業を行っていたところ、何らかの理由で「おもり」が落下し、足場も崩れたとみられています。

「おもり」は重さおよそ500トンで、足下の鉄板を突き破って海へ落下したとみられるということです。

行方不明の1人を捜索へ 警察は業務上過失傷害も視野に捜査

警察によりますと、現場には当初、同じようなクレーンが3基あり、それぞれ解体されていて、きょうは最後の1基の解体が進められていたということです。

当時、川崎市では強風注意報と波浪注意報が出ていました。

警察は業務上過失傷害の疑いも視野に捜査していて、あすも行方の分からなくなっている作業員1人の捜索を行う予定です。