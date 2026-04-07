「第61回上方漫才大賞」が7日、発表され、大賞にザ・ぼんちが輝いた。ザ・ぼんちは1981年以来45年ぶり2度目の受賞。里見まさと（73）は「発表の時の客席のどよめきでウルウルッときました」と感慨深げ。ぼんちおさむ（73）は「思いっきり泣きました…アー！アー！幸せだー！」と絶叫した。

1980年代の空前の“漫才ブーム”でトップの人気者に。楽曲「恋のぼんちシート」が大ヒットし、漫才師として初めて日本武道館でライブを開催するなど、知らない者はいなかった。その時の受賞を「あれは当時、7、8組いて、関西の代表として受賞したもの」とまさとは捉えていた。その後、おさむは刑事役など俳優の道へ進み、一度は解散。まさとは別のコンビを組んだが、相方の亀山房代さんが09年に42歳で急逝した。

16年ぶりにザ・ぼんちを再結成。若手に交じって改めて漫才に打ち込み、昨年は賞レース「THE SECOND」でグランプリファイナルに進出。70歳超えのコンビの頑張りに、周囲は驚かされた。

昨年から芸道55周年記念ツアーを始め、25日には道頓堀シアターで芸道55周年挑戦ツアー「温故知新」を開催する。今後の目標を聞かれたおさむは「若い子たちと（漫才）やって勉強して、どこまで通用するのか、チャレンジしていきたい。失敗を恐れず前を向いて」とまだまだ貪欲に今後の目標を掲げた。