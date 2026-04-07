俳優の山粼賢人さん（31）が主演する、映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開予定）の最新予告と特報、そして本ポスタービジュアルが公開されました。

映画は、中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・嬴政を描く漫画『キングダム』を実写映画化する人気シリーズです。山粼さんは、主人公の少年・信を演じています。

最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が、打倒・秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで、秦の国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられます。

今回公開された本ポスタービジュアルは、“秦vs六国”両軍の精鋭たちが入り乱れる姿が描かれています。

また、公開された予告映像では、「この大戦の口火を切るのは俺達だァ！」という信のひと声を手始めに、息をのむ圧巻のアクションシーンが次々とさく裂。甲冑（かっちゅう）を身にまとい豪快に敵陣を翻弄（ほんろう）する信の戦闘ぶりや、戦場に姿を現した軍師・河了貂、信と共に戦いを繰り広げる若き将・王賁や蒙恬らの姿が映し出されています。

3月26日に“秦軍”の面々が公開され、3月31日には“合従軍”の恐るべき全貌が明らかになった『キングダム 魂の決戦』。今回の新たな予告・特報映像は、公開後2週間で既に60万回以上再生されている特報の“秦軍ver”、特報“合従軍ver”に続く、3週連続の映像公開となりました。