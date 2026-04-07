中堅漫才コンビの「金属バット」が７日、クールジャパンパーク大阪ＷＷホールで開催された上方漫才大賞で奨励賞に輝いた。２３年の「吉田たち」、２４年の「見取り図」、２５年の「ヘンダーソン」に続き、４年連続でＮＳＣ大阪校２９期生の同賞受賞となった。

ボケの小林圭輔は「大阪を裏切って東京に行ったやつらに負けなくて良かったです」と、昨年のＭ―１グランプリ王者で、東京進出を果たした「たくろう」の４４２点を４０ポイントも上回る４８２点の評価に満足げ。ザ・ぼんちとは昨年の「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」の直接対決で勝利しているだけに「（実質は金属バットが）大賞でいい気がするんです」と笑わせた。

主な賞レースでは初受賞。ツッコミの友保隼平は「しゃあないッスね。汚ねえから、俺たち」とロン毛をかき分けて歯を剥（む）いた。小林も「呼ばれると思ってなかった」とまさかのノミネートに感謝した。

ひとつ箔（はく）がついた結成２０年目のコンビ。小林は「早急にやってほしいのは、道頓堀をちゃんと封鎖してもらうこと」と金属バットの“優勝”に浮かれるファンをけん制（？）した。友保は「おらんから。（最近の道頓堀には）外国人しかおらんから」と“らしい”ツッコミで笑わせていた。