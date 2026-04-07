警察官などになりすまして、鹿児島市の60代の女性から現金580万円をだまし取った疑いで、ベトナム国籍の男が逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、住所不定・職業不詳でベトナム国籍のレー・チュン・キエン容疑者(25)です。

鹿児島中央警察署によりますと、レー容疑者は仲間と共謀して、去年9月下旬から10月上旬にかけて鹿児島市の60代の女性に対し、警察官や検察官になりすまして「マネーロンダリングの捜査で男を取り調べ中。紙幣の番号を確認する必要があるため、すべてお金をおろして袋に入れて自宅の駐車場内の車の中に入れておいて下さい」などと複数回にわたって女性にうその電話をかけたということです。

女性は指示に従い車庫に駐車していた車の中に現金580万円を置き、数分後に確認したところ、持ち去られていたということです。

女性が警察に被害届を提出して発覚し、その後の捜査でレー容疑者の関与が特定されたということです。

レー容疑者は調べに対し「車の中に置いてあった荷物を取ったことは間違いない」と容疑を認めているということです。

レー容疑者は同様の手口で姶良市の80代の女性から現金600万円をだまし取った疑いで今年3月に逮捕されています。

警察はレー容疑者は、現金を受け取る「受け子」役で、SNSなどでメンバーを集めるトクリュウによる事件とみて余罪などを調べています。

・