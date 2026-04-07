ドル円のピボットは１５９．７３円付近＝ＮＹ為替
ドル円のピボットは１５９．７３円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:42現在）
ドル円
現値159.78 高値159.93 安値159.47
160.44 ハイブレイク
160.19 抵抗2
159.98 抵抗1
159.73 ピボット
159.52 支持1
159.27 支持2
159.06 ローブレイク
ユーロ円
現値184.81 高値184.82 安値184.26
185.56 ハイブレイク
185.19 抵抗2
185.00 抵抗1
184.63 ピボット
184.44 支持1
184.07 支持2
183.88 ローブレイク
ポンド円
現値211.82 高値211.88 安値211.24
212.69 ハイブレイク
212.29 抵抗2
212.05 抵抗1
211.65 ピボット
211.41 支持1
211.01 支持2
210.77 ローブレイク
ピボット分析 東京時間（21:42現在）
ドル円
現値159.78 高値159.93 安値159.47
160.44 ハイブレイク
160.19 抵抗2
159.98 抵抗1
159.73 ピボット
159.52 支持1
159.27 支持2
159.06 ローブレイク
ユーロ円
現値184.81 高値184.82 安値184.26
185.56 ハイブレイク
185.19 抵抗2
185.00 抵抗1
184.63 ピボット
184.44 支持1
184.07 支持2
183.88 ローブレイク
ポンド円
現値211.82 高値211.88 安値211.24
212.69 ハイブレイク
212.29 抵抗2
212.05 抵抗1
211.65 ピボット
211.41 支持1
211.01 支持2
210.77 ローブレイク