アイドルグループ・＝LOVEの最新シングル『劇薬中毒』が、7日発表の最新『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位に輝きました。

今回、グループ初の初週売り上げ30万枚を超えた前作『ラブソングに襲われる』の33.0万枚（2025/10/20付）を上回り、自己最高の初週売り上げ36.0万枚を記録しました。

1位獲得は、前作に続いて2作連続、通算7作目。『オリコン週間シングルランキングTOP10入り』記録も、2017年9月発売のデビューシングル『=LOVE』から20作連続に更新しました。

本作では、野口衣織さん（25）と佐々木舞香さん（26）がダブルセンターを担当。恋に溺れる、激情的な愛を歌ったラブソングとなっています。

=LOVEは現在、8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』を開催中。4月18日、19日には横浜スタジアムでファイナル公演を迎えます。6月20日、21日には、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で、『＝LOVE STADIUM LIVE』を開催する予定です。

オリコン調べ（2026/4/13付）