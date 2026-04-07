自民党広報本部長を務める鈴木貴子衆院議員（40）が7日放送のBS「居酒屋プライム放談」（後9・00）に出演し、2012年に衆院選に立候補した際の驚きの経緯を明かした。

カナダ・トレント大卒業後にNHKに入局し、長野放送局でディレクターを務めていた貴子氏。26歳だった12年12月、公民権停止中だった父・鈴木宗男氏（現参院議員）に代わって新党大地公認で衆院選初出馬。自身の立候補を知ったのはネットニュースだったという。

「会社に出て、当時年末特番のディレクターで、2時間生放送、初めての。ヒーヒー言いながら仕事していた。会社にいると何か雰囲気が違って、パソコンを開いたらヤフーニュースのトップに『鈴木宗男の娘、出馬か？』って書いてあって、ちょっと待ってみたいな」と回顧。

「私が知る限り私しかいないけど、どういうこと？みたいな」と当時の驚きを明かし、「その時は何も知らない。報道部長に呼ばれて“お前出るのか？”って」と振り返った。

その後、北海道に帰ると“貴ちゃんで戦わせてくれ”と後援会の人々から思いを聞かされた。実家に帰ると宗男氏は1時間の沈黙の後で「すまん」とポツリ。「宗男のすまんって、何にって本人もあるわけじゃないと思うんですよね。全てに“すまん”。出てくれって言われたら私はふざけんな！ってやってたと思う。出てきたのがすまん。ボールは私に渡されているわけですよ」と当時の光景を思い起こす。

「苦しい時ほど支えてくださった後援会の皆さんが“貴ちゃんで1回勝負させてくれ”、勝ち負けじゃないんだと。これで私が何もせずに“ごめんなさい”したら、二度と地元釧路に帰れないと。二度とこのおっちゃんたちに会えないと思った時、地元に帰れないって無理だと思っちゃったんですよね」

貴子氏は落選したが13年5月に繰り上げ当選。その後も当選を重ね、現在は6期目を務めている。