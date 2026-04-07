「げっ！」スッピンでの買い物中、ママ友に会ってぐったり…【“生きづまる”私たち〜あきほのやっかみ】（1）
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『“生きづまる”私たち』〜あきほのやっかみ 1話【全3話】
夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？
そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。
自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！
専業主婦のあきほ。買い物だけだからとすっぴんで出かけたところ、爪先までピカピカの仕事をするママ友・まゆちゃんママにばったり。自分の姿と比べぐったりしていると、娘から辛らつな言葉を投げられて…。
【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/
ホームページ：https://www.nyahoko.com/
Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』