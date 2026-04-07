ベテラン漫才コンビの「ザ・ぼんち」が７日、クールジャパンパーク大阪ＷＷホールで開催された上方漫才大賞で同大賞に輝いた。コンビとして１９８１年以来、４５年ぶり２度目、里見まさとは９８年の「里見まさと・亀山房代」時代以来、２８年ぶりの受賞となった。

７３歳コンビが登場した瞬間、ＭＣの中川家礼二も思わず「やった！」と、まさとのモノマネで大先輩を祝福した。４５年のブランクは、オール阪神・巨人の３１年（１９８５、２０１６年）を更新する史上最長。まさとのコンビを代えての大賞受賞は史上初の快挙で、賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２５」ファイナリストや、昨年のＮＧＫなどの劇場出番３００ステージ以上の取り組みが評価された。

この日、まさとは自宅を出る前に、０９年に死去した亀山さんの遺影に手を合わせてきたといい「あなたのおかげで３回目、取ることができました」と報告した。「高校野球」のネタでも大暴れした、ぼんちおさむは「おじいちゃんが出てきても、やさしく笑ってくれた。お客さんの笑顔が僕の栄養剤！」と時代を超えて愛してくれるファンに感謝していた。