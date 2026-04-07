「シャツ」より断然こっち！【ハニーズ】40・50代が華やぐ♡「高見えブラウス」

シンプルなシャツは頼れるけれど、どこか物足りなさを感じるときも……。【ハニーズ】の「高見えブラウス」なら、いつものボトムスに合わせるだけでパッと華やいで見えそう。知的なムードをまとえるボウタイブラウスや、レディな雰囲気を引き寄せるスカーフ付きアイテムなど、コーデに一点投入するだけで印象をぐっとおしゃれに引き上げてくれるデザインが豊富。どれも6分袖なのでロングシーズン着られて、ジャケットの下にも仕込みやすく、お仕事コーデにも重宝しそう。オンオフ問わず活躍しそうなので、ぜひチェックしてみて。

フェミニンさが引き立つウエストタックブラウス

【ハニーズ】「6分袖ウエストタックブラウス」\2,680（税込）

ウエストタックが自然なメリハリを演出してくれるブラウス。バンドカラーできちんと見えをプラスしつつ、ゴールドカラーのボタンがさりげない華やかさを添えてくれます。立体感のあるシルエットが軽やかなニュアンスを生み、気になる腰まわもさりげなくカバーしてくれるのもうれしいところ。写真のアイボリーは、春らしいピンクやイエローなどのボトムスを合わせて、やわらかな印象にまとめる着こなしもおすすめです。