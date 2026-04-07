アーティスティックスイミング（ＡＳ）日本代表が７日、コーセー協力のもと、都内で行われたメイク講習会に出席した。アクロバットルーティンの新テーマ「ハンター」に合わせたメークを、メイクアップアーティストの石井勲さんの指導を受けながら練習。アイラインの引き方や、チークを頬から鼻の上まで重ねてワイルドさを出した表現を学び、パリ五輪日本代表の比嘉もえ（井村ク）は「野生感が強調されて好きなメイク。ワクワクした」と目を輝かせた。

チームとしての練習は演技を主とするため、メイクは空いた時間や、オフを活用して練習する。本番はメイクを自分で行わなければならず、髪のセットを含めると２時間を要する。試合時間によっては午前３時台に起床することもあるという。比嘉は「自分が苦手なところをやったりする。私はメイクが好きなので家でもする」と明かした。

演技テーマも徐々に決まり、新たなメークで今季は愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）に臨む。自国開催で家族や友人に演技を見せられる数少ない機会だ。比嘉は「ＡＳの魅力を伝えたいし、トップの中国に食らいつく演技をして、ロス五輪につなげられたら」とメークで鋭さを増した目つきで意気込んだ。