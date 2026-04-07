「第61回上方漫才大賞」が7日、大阪市内で開催され、新人賞にぐろうが輝いた。3年連続のノミネートでの受賞となった。

新人賞にノミネートされた愛凛冴、ぐろう、三遊間、生姜猫、例えば炎の5組がネタを披露。トップで登場したぐろうが「祖父の口噛み酒」で395点を出し、その後の結果を待った。例えば炎の漫才の後、ここで機材トラブルのためぐろうの得点が398点に訂正となった。例えば炎が397点で届かず。例えば炎の田上が「訂正がなかったら」と叫び、笑いを誘った。

最後までトップの座を譲らず優勝。ytv漫才新人賞決定戦で優勝したのに続く戴冠に「訂正、ありがとう。うれしい」と高松巧（29）は大喜びだ。

会見では家村涼太（28）が「一番うれしい」と目を細めた。高松は「トップだったんで、無理かなと思って気楽にできました」と明かした。

これで2つめのビッグタイトル。「ABCなど関西の賞レースはまだまだあります」と目標を掲げた。また、家村は「（お笑い）向上委員会に出て、ボロボロになりたい。地肩もつくし」と“お笑い怪獣”明石家さんまの洗礼を受け、ひと皮むけることを願っていた。