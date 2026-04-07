【ひらがなクイズ】解けると爽快！ ひらがな2文字を埋めてみよう！ ヒントは夏場のアイスや氷
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、物の変化やアクションを表す3つの言葉を完成させる「2文字」を考えてみましょう。頭を柔らかくして、1分以内のクリアを目指してください！
と□□け
か□□える
□□えす
ヒント：氷が「溶け始めている」様子や、古くなったものを「新しくする」ときの動作をイメージしてみましょう。
答えを見る
↓
↓
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↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「けか」を入れると、次のようになります。
とけかけ（溶けかけ）
かけかえる（掛け替える）
けかえす（蹴返す）
どれも正しい日本語になりますね。今回は動詞の活用や、物の状態の変化に注目するのがポイントでした。特定の文字を当てはめてみて、自分の耳になじみがあるかどうかを確認するプロセスが、思考の良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、物の変化やアクションを表す3つの言葉を完成させる「2文字」を考えてみましょう。頭を柔らかくして、1分以内のクリアを目指してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
と□□け
か□□える
□□えす
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正解：けか正解は「けか」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けか」を入れると、次のようになります。
とけかけ（溶けかけ）
かけかえる（掛け替える）
けかえす（蹴返す）
どれも正しい日本語になりますね。今回は動詞の活用や、物の状態の変化に注目するのがポイントでした。特定の文字を当てはめてみて、自分の耳になじみがあるかどうかを確認するプロセスが、思考の良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)