「いつになったら歳をとるんですか？」田中れいな、ダンス動画に絶賛の声！ 「若返ってない？！」
「いつになったら歳をとるんですか？」田中れいな、ダンス動画に絶賛の声！ 「若返ってない？！」
元モーニング娘。の田中れいなさんは4月7日、自身のTikTokを更新。モーニング娘。在籍時に踊っていた楽曲『女と男のララバイゲーム』に合わせてダンスをしている動画を公開しました。
【動画】田中れいなのキレキレダンス
「オタクの寿命が伸びます」田中さんは「当時メンバーは、手クルクルの後の”ダンッ”ってする所を誰よりも激しくするのに命かけとって日に日にみんな強くなるけん（特にライブはすごい）それに負けんようにしよったけん力を込めすぎて、この瞬間めっちゃブスやったと思う笑 久しぶりにしたら出来んくなっとった」とつづり、動画を投稿。ピンクのレーストップスに黒いパンツを合わせた姿で、当時をほうふつとさせるキレのあるダンスを披露しています。
コメントでは「そういう当時のエピソードとっても助かります、オタクの寿命が伸びます、ありがとう」「プラチナ期のその良い意味でのばちばち感が魅力的です！！！大好きな曲踊ってくれてありがとうれーにゃ」「当時と同じ髪型じゃないか？！」「若返ってない？！」「わーーーこの曲好きなので嬉しいです！！！！！今でもキレキレですごすぎます」「いつになったら歳をとるんですか？」と、絶賛の声が寄せられました。
Xにも投稿自身のX（旧Twitter）でも、同動画のスクリーンショットと共にエピソードを投稿。ダンスの振り付けについて、「話した事はないけど、一緒に踊りよったらそれを感じた」ということも明かしています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。 (文:多町野 望)
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