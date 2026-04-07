◇セ・リーグ 中日3―5DeNA（2026年4月7日 横浜）

中日がDeNAに逆転負けを喫し3連敗。同じ2勝7敗同士の「直接対決」を落とし、単独最下位に転落した。

先発の金丸夢斗は3回まで無失点。「無双」の内容を見せながら、4回先頭の宮崎に右前打を浴びてリズムが狂う。山本、ヒュンメルに連打を浴び、無死満塁から蝦名に2点適時打を許した。2死後、牧にも三塁線を突破され、この回4失点…。今季2度目の登板でも、2年目の左腕は白星を手にできなかった。

開幕5連敗から2連勝して、またも3連敗。そして内容も良くない。4日のヤクルト戦は3回に5失点、5日のヤクルト戦は5―0の楽勝ムードから7回に7点を失い、試合をひっくり返された。これだけビッグイニングを献上しては、勝てる試合も勝てない。試合後、井上一樹監督はミーティングで厳しく指摘したことを明かした。

「ビッグイニングを作られているという傾向が今、あるのでね。そこを何でや、ということでミーティングが長くなった。（金丸）夢斗も悪くはなかったと思う。そこでああやってたたみかけられるのは何なのか、もう一回、見つめ直さないといかん。リズムなのか、単調なのか、（打順の）2回り目、3回り目で、傾向というのが出ちゃっているのか。もう一回、洗い直せという話をしたんだけど…」

守護神・松山、昨季13本塁打のボスラーが1軍に戻り、顔ぶれは揃ってきた。この悪癖さえ解消できれば、巻き返す時間は十分すぎるほどある。